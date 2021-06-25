Новые школы появятся в 23 районах Москвы

До конца года в Москве планируют построить 29 новых зданий школ в 23 районах города. Об этом рассказал заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, сообщило ИА НСН.

Он отметил, что школы появятся в том числе и в Новой Москве. По словам Бочкарева, из 29 школ 10 будут построены с привлечением внебюджетных средств.

Бочкарев также добавил, что с начала года в Москве уже появились три новые школы.