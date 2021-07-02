Новые профессии, которые будут востребованы через 10 лет, назвали в Госдуме

Через 10 лет в России будут востребованы совершенно новые профессии. Под них власти даже планируют менять всю действующую систему образования. Об этом рассказал член комитета ГД по образованию и науке, доктор физико-математических наук Гаджимет Сафаралиев, сообщил Ura.ru.

Так, по мнению депутата, в ближайшие 10 лет у нас появятся 60-70% новых специальностей. России нужны люди, занятые в обслуживающей отрасли, в сфере информационных технологий и в творческих профессиях.

«Закон уже принят — в скором времени студентам будет разрешено в течение обучения менять вуз, профессию, специальность, для этого нужно будет только что-то досдать», — отметил депутат.

Ранее стало известно, что Владимир Путин подписал закон о бесплатном втором высшем образовании для людей творческих профессий. По словам Сафаралиева, в стране в последнее время существует дефицит среди художников, артистов, людей искусства, театра и кино.