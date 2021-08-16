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    16 августа 2021, 22:29

    Новые правила введут в школах Кузбасса из-за коронавируса

    Арина Бобкова

    Новые правила вступят в силу в школах Кузбасса из-за пандемии коронавируса. Об этом рассказал «Царьград» со ссылкой на Роспотребнадзор и Минобразования.

    Занятия каждого класса будут проходить в отдельных кабинетах за исключением дисциплин, освоение которых требует специального оборудования. К таким дисциплинам относятся физкультура, труды и технология, ИЗО, физика и химия.

    Кроме того, изменению подвергнется и расписание. Оно будет составлено таким образом, чтобы сократить количество контактов между учащимися.

    «Проведение массовых мероприятий с участием нескольких классов, а также с привлечением к участию в мероприятиях лиц из иных организаций — запрещается», -- сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

    Кроме того, школьникам начнут измерять температуру. Для учителей и работников школ обязательно ношение масок.