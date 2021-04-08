Новые правила набора студентов ввели в вузах Санкт-Петербурга

Новые правила набора студентов ввели в высших учебных учреждениях Санкт-Петербурга. В рамках пресс-конференции центра ТАСС было проведено обсуждение предстоящей приемной кампании в вузы, написало ИА «Невские новости».

Университеты наберут будущих учащихся общим конкурсом и распределят их по профилям. В нынешнем году прием начнут не позднее 20 июня. Конкурсные списки появятся 27 июля. Обязательными остались две волны основного этапа зачисления. 28-30 июля — зачисление абитуриентов, поступающих на места в пределах квот. 3-5 августа пройдет основной этап зачисления.

Кроме этого, учреждения смогут выбирать несколько вступительных испытаний на выбор. Вузы будут сами устанавливать минимальные баллы для поступления. Абитуриенты смогут как и раньше подать документы в пять университетов.

По словам председателя комитета по науке и высшей школе Андрея Максимова, в этом году бюджетных мест будет около 28 600. Это на одну тысячу мест больше, чем в минувшем году.