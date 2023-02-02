02 февраля 2023, 22:52
Новые направления появятся в Тюменском медуниверситете
Новые направления для ординаторов откроют в Тюменском медуниверситете. Обучение по программам начнется в сентябре 2023 года. Об этом сообщил «Ямал-Медиа».
В вузе будут преподавать пульмонологию, торакальную хирургию, ультразвуковую и функциональную диагностику, остеопатию, хирургическую стоматологию и пластическую хирургию. Востребованность подобных направлений становится выше с каждым годом.
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На освоение подобных специальностей потребуется два года. Исключение составляют хирурги. Им придется учиться пять лет.
Медицина
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