Образование 02 февраля 2023, 22:52 Новые направления появятся в Тюменском медуниверситете

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Новые направления для ординаторов откроют в Тюменском медуниверситете. Обучение по программам начнется в сентябре 2023 года. Об этом сообщил «Ямал-Медиа».

В вузе будут преподавать пульмонологию, торакальную хирургию, ультразвуковую и функциональную диагностику, остеопатию, хирургическую стоматологию и пластическую хирургию. Востребованность подобных направлений становится выше с каждым годом.

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На освоение подобных специальностей потребуется два года. Исключение составляют хирурги. Им придется учиться пять лет.