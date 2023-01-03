03 января 2023, 14:59
Новые федеральные площадки откроют в образовательных организациях 26 регионов РФ
Минпросвещения утвердило перечень 47 инновационных площадок на 2023 год
Перечень 47 федеральных инновационных площадок, которые откроются на базе образовательных организаций в 2023 году, утвердили в России. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.
«В 2023 году в России будут действовать 47 федеральных инновационных площадок», — уточнили в ведомстве.
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Площадки откроют в образовательных организациях 26 регионов РФ. В их числе Москва и Санкт-Петербург, Воронежская и Калининградская области, республики Крым и Татарстан, Краснодарский, Хабаровский край и другие.
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Это даст детям и подросткам дополнительную возможность для изучения IT, финансовой грамотности, проведения естественнонаучных опытов. Площадки запустят на базе организаций общего, среднего профессионального и дополнительного образования.
Также во вторник, 3 января, стало известно, какие четыре вуза стали участниками программы по развитию российской приборной базы.
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