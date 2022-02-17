Новую современную школу построят в Туле

В Туле построят новую современную школу. Одновременно в ней смогут обучаться 1100 детей. Об этом сообщил ТСН24 со ссылкой на председателя правительства Валерия Шерина.

Школу откроют в жилом комплексе «Балтийский». Данный район активно развивается. В нем могут проживать более пятнадцати тысяч человек. Концессионное соглашение о строительстве между администрацией областного центра и ООО «ПроШкола» подписали 17 февраля в ходе совещания в правительстве региона.