Образование 17 ноября 2023, 16:00 Новую школу с уроками по 3D-моделированию и программированию открыли на западе Москвы Новую школу с IT-уклоном открыли в районе Москвы Тропарево-Никулино Telegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина

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В районе Тропарево-Никулино, на улице Академика Анохина, открыли новую школу, где ученики займутся 3D-моделированием, программированием, робототехникой и многим другим. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, в корпусе есть лабораторно-исследовательский комплекс, медиатека и даже пространство для шахматного кружка. На базе IT-полигона ребята займутся 3D-моделированием, робототехникой и программированием.

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Собянин отметил, что школа оборудована для маломобильных граждан. Всего за последние 12 лет в Москве возвели 586 новых образовательных учреждений и детских садов.

Например, для дошколят в Химках откроют новое учреждение на 190 мест. Сейчас в новом учреждении уже готовы спортивный и актовый залы. Игровую площадку украсили персонажами мультфильма «Смешарики». Также установили камеры видеонаблюдения, подключенные к системе «Безопасный регион».