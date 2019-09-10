Новую школу построят в мкрн Кузнечики в Подольске. Она примет более 800 ребят

В городском округе Подольск построят новую школу. Учреждение появится в микрорайоне Кузнечики, сообщил министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган.

Школу построят по инвестиционному контракту. Он подразумевает создание инфраструктуры в микрорайоне.

«Минмособлимуществом одобрено выделение земельного участка площадью 2,5 гектара в городском округе Подольск для строительства новой школы на 825 мест. Школа появится в микрорайоне Кузнечики к 2021 году», — рассказал Владислав Коган.

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Министр добавил, что каждый месяц ведомство согласует более пяти тысяч проектов по предоставлению земли для разных целей в муниципалитетах Подмосковья. В приоритете новые школы, детские сады и их благоустройство.

Новое здание построят на площади 2,5 гектара. Также на территории школы появятся площадки для активного отдыха и занятий спортом.