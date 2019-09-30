Новую школу построят в Лесном городке в 2023 году

Пять гектаров земли передали в Одинцово для строительства нового корпуса школы в Лесном городке и размещения спортплощадки в поселке Имени Герцена. Об этом сообщил министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган.

Пять га федеральной земли передали в собственность городского округа Одинцово для благоустройства школ.

«2,9 га земли в поселке ВНИИССОК в Лесном городке передан в собственность городского округа Одинцово. На участке действует Дубковская общеобразовательная школа „Дружба“ на 825 мест, в которой обучается в два раза больше детей. Администрация городского округа Одинцово планирует расширить школу. По данным администрации, строительство дополнительного корпуса на 500 мест намечено на 2023 год», — рассказал министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган.

Коган отметил, что другой участок земли в 1,8 га передан из федеральной собственности в муниципальную в поселке им. Герцена. На нем расположена Васильевская общеобразовательная школа. После передачи участка администрация округа сможет благоустроить пришкольную территорию. В 2020 году там планируется начать строительство спортивных сооружений.

Передача земли реализована благодаря взаимодействию областного правительства с территориальным управлением Росимущества в Московской области и администрацией городского округа Одинцово.