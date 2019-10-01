Новую школу на 1,1 тысячи мест откроют в Балашихе летом 2020 года

Строительство новой школы на 1100 мест в Балашихе планируют завершить до осени 2020 года. В конце этого года там закончатся монолитные работы.

Новая школа на 1100 мест появится в микрорайоне Первомайский в Балашихе. Как отметил глава городского округа Сергей Юров, новое учебное заведение было заложено по программе президента.

«Для нас этот объект особенно важный, потому что на сегодняшний день у нас в городе порядка 5 тысяч ребят обучаются во вторую смену», — напомнил глава Балашихи.

По его словам, стройка ведется в соответствии с графиком. «До конца этого года мы должны практически полностью закончить монолит. У нас на это предусмотрено финансирование порядка 300 миллионов рублей», — добавил Сергей Юров.

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Сейчас строители ведут работы по прокладке инженерных коммуникаций и сетей электроснабжения. Параллельно они приступают к подготовке площадки под спортивное ядро.

Генеральный директор компании-подрядчика Илья Демидов пояснил, что на стройплощадке задействованы 75 человек, также работают экскаваторы, башенный кран, а на следующей неделе, чтобы ускорить строительство, будет установлен второй кран.

Ранее глава Балашихи Сергей Юров вместе с гендиректором компании «СтройАрсенал» Евгением Рубцовым и второклассником из школы № 32 Егором Хромовым заложили капсулу времени с посланием потомкам на месте строительства школы.

Возведение образовательного учреждения на 1100 мест планируют завершить летом 2020 года. Оно будет административно присоединено к существующей школе №32.