Новую школу на 1,1 тысячи мест откроют в Балашихе летом 2020 года
Новая школа на 1100 мест появится в микрорайоне Первомайский в Балашихе. Как отметил глава городского округа Сергей Юров, новое учебное заведение было заложено по программе президента.
«Для нас этот объект особенно важный, потому что на сегодняшний день у нас в городе порядка 5 тысяч ребят обучаются во вторую смену», — напомнил глава Балашихи.
По его словам, стройка ведется в соответствии с графиком. «До конца этого года мы должны практически полностью закончить монолит. У нас на это предусмотрено финансирование порядка 300 миллионов рублей», — добавил Сергей Юров.
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Сейчас строители ведут работы по прокладке инженерных коммуникаций и сетей электроснабжения. Параллельно они приступают к подготовке площадки под спортивное ядро.
Генеральный директор компании-подрядчика Илья Демидов пояснил, что на стройплощадке задействованы 75 человек, также работают экскаваторы, башенный кран, а на следующей неделе, чтобы ускорить строительство, будет установлен второй кран.
Ранее глава Балашихи Сергей Юров вместе с гендиректором компании «СтройАрсенал» Евгением Рубцовым и второклассником из школы № 32 Егором Хромовым заложили капсулу времени с посланием потомкам на месте строительства школы.
Возведение образовательного учреждения на 1100 мест планируют завершить летом 2020 года. Оно будет административно присоединено к существующей школе №32.