Нового ректора назначили в Курганской государственной сельхозакадемии. Должность занял Владимир Чумаков. Ранее он возглавлял вуз в статусе врио. Об этом сообщил исполняющий обязанности проректора по административным вопросам вуза Константин Павлов.

«Назначить Чумакова Владимира Геннадьевича на должность ректора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования „Курганская государственная сельскохозяйственная академия имени Т. С. Мальцева“», — говорится в приказе Минсельхоза РФ.

Павлов рассказал, что Чумаков является седьмым ректором за 77 лет существования учебного заведения. С сентября минувшего года он был временно исполняющим обязанности ректора. Чумаков работает в академии с 1984 года, пишет сайт URA.ru.

До этого утвержденным ректором вуза был Владимир Левитский. Он проработал до весны прошлого года. После него академию возглавлял Роман Скиндерев, однако он перешел в КГУ.