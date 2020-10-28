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    28 октября 2020, 16:35

    Нового ректора назначили в Курганской государственной сельхозакадемии

    Полина Петрова

    Нового ректора назначили в Курганской государственной сельхозакадемии. Должность занял Владимир Чумаков. Ранее он возглавлял вуз в статусе врио. Об этом сообщил исполняющий обязанности проректора по административным вопросам вуза Константин Павлов.
    Нового ректора назначили в Курганской государственной сельхозакадемии

    «Назначить Чумакова Владимира Геннадьевича на должность ректора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования „Курганская государственная сельскохозяйственная академия имени Т. С. Мальцева“», — говорится в приказе Минсельхоза РФ.

    Павлов рассказал, что Чумаков является седьмым ректором за 77 лет существования учебного заведения. С сентября минувшего года он был временно исполняющим обязанности ректора. Чумаков работает в академии с 1984 года, пишет сайт URA.ru.

    До этого утвержденным ректором вуза был Владимир Левитский. Он проработал до весны прошлого года. После него академию возглавлял Роман Скиндерев, однако он перешел в КГУ.