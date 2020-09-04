04 сентября 2020, 15:47
Новое оборудование появится в школах Петербурга
Константин Сухенко, председатель городского комитета по культуре в Санкт-Петербурге, рассказал, что к ноябрю у девяти школ искусств появится новое оборудование. Об этом сообщило ИА Nation News.
В школы будут переданы новые мольберты, печи для обжига, мультимедийные инструменты, компьютерная техника, гончарные круги и другое.
В петербургские школы продолжат внедрять цифровую образовательную среду по поручению губернатора города Александра Беглова.