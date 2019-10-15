Новая школа на 825 мест появится в 2021 году в Ивановских двориках

Государственная экспертиза дала положительное заключение на проект школы, которая появится через два года в Ивановских двориках в Серпухове. Об этом сообщила пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области.

Проектирование общеобразовательной школы на 825 мест по улице Юбилейная в микрорайоне Ивановские дворики в Серпухове завершено.

Как рассказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев, новое здание сможет принять 825 школьников. В школе будут расположены все необходимые кабинеты, а также помещения для организации учебной и внеурочной деятельности, занятий спортом и творчеством. Кроме того, проектом предусмотрено обеспечение питания и медицинского сопровождения учащихся.

Школа будет доступна для маломобильных групп населения. Прилегающую к школе территорию озеленят и благоустроят. Новая школа в Ивановских двориках поможет решить проблему второй смены в городском округе Серпухов.

Финансирование строительства школы будет осуществляться за счет бюджетных средств. Учреждение образование будет возведено по госпрограмме Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

Согласно плану, завершение строительства и ввод в строй новой школы в Ивановских двориках намечено на 2021 год.