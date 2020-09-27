Новая программа в детских садах поможет малышам «не перегореть» в школе

Часто младшие школьники быстро теряют интерес к учебе. Эксперты связывают это со слишком насыщенной программой в детских садах.

«Как показывают результаты исследований отечественных педагогов и психологов, в последние годы в дошкольном образовании замечены тенденции к чрезмерному вниманию к подготовке к школе вместо совместных сюжетно-ролевых игр детей. В свою очередь это приводит к быстрой потере мотивации детей к учебе», — рассказала и. о. директора Института изучения детства, семьи и воспитания РАО Наталья Агре.

Чтобы решить эту проблему, Российская академия образования разрабатывает программу переподготовки воспитателей детских садов. В дошкольных учреждениях уберут излишнюю нагрузку. В основе программы будет чтение художественной литературы, игры, продуктивная, познавательно-исследовательская деятельность. Плюс будет проведена дополнительная просветительская работа с родителями.

Также программа будет обязательно включать в себя рекомендации по индивидуальной работе с каждым ребенком. Воспитатели будут учитывать особенности малышей.