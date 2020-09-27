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    27 сентября 2020, 15:55

    Новая программа в детских садах поможет малышам «не перегореть» в школе

    Ксения Басырова

    Часто младшие школьники быстро теряют интерес к учебе. Эксперты связывают это со слишком насыщенной программой в детских садах.
    Новая программа в детских садах поможет малышам «не перегореть» в школе

    «Как показывают результаты исследований отечественных педагогов и психологов, в последние годы в дошкольном образовании замечены тенденции к чрезмерному вниманию к подготовке к школе вместо совместных сюжетно-ролевых игр детей. В свою очередь это приводит к быстрой потере мотивации детей к учебе», — рассказала и. о. директора Института изучения детства, семьи и воспитания РАО Наталья Агре.

    Чтобы решить эту проблему, Российская академия образования разрабатывает программу переподготовки воспитателей детских садов. В дошкольных учреждениях уберут излишнюю нагрузку. В основе программы будет чтение художественной литературы, игры, продуктивная, познавательно-исследовательская деятельность. Плюс будет проведена дополнительная просветительская работа с родителями.

    Также программа будет обязательно включать в себя рекомендации по индивидуальной работе с каждым ребенком. Воспитатели будут учитывать особенности малышей.

    Новости SMI.FM