Новая дисциплина появится у школьников Новосибирской области

В их числе блоки изучения мировой художественной культуры, культуры России и региона. Этот предмет планируют внедрить в программу 6-8 классов школ региона. В настоящий момент ведется работа по культурному стандарту учащегося среднеобразовательного учебного учреждения. Ввод дисциплины планируется с нового года.

Разработкой программы занимается экспертная группа. Она включает специалистов различных областей. Среди них сотрудники музеев и консерваторий. Отмечается, что видеоматериалы к занятиям создадут в сотрудничестве с местным центром креативных индустрий.