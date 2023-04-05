Образование 05 апреля 2023, 19:10 Нижегородцы первыми в России протестировали услугу «Запись в 1‑й класс в один клик»

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Нижегородская область стала первым российским регионом, где начали тестировать услугу «Запись в 1‑й класс в один клик». Об этом сообщил сайт Pravda-nn.ru.

При поддержке Минцифры в регионе запустили пилотный проект новой услуги. Воспользоваться ее можно с помощью сервиса «Госуслуги».

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«Проект предполагает автоматическое формирование онлайн-заявления на портале „Госуслуги“ о зачислении детей в первые классы в школу по месту жительства. Если родители и законные представители заинтересованы в поступлении в эту школу, им остается только одобрить уже сформированное онлайн-заявление», — рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.

Пока в области выбрали населенный пункт с двумя школами, поселок Красные Баки. С 1 апреля родители могут записать своих детей онлайн.

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