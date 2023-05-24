24 мая 2023, 15:53
Нижегородские вузы предоставят 2,6 тысячи бюджетных мест для будущих айтишников
Для будущих студентов нижегородских вузов выделили 2,6 тысячи бюджетных мест на ИТ-специальности. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
Больше всего мест предоставят для будущих специалистов «Информационных систем и технологий», «Прикладной информатики» и«Прикладной математики и информатики». Основное финансирование обеспечивают из федерального бюджета. Региональные власти оплатят обучение только 138 студентов.
Вузы
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