Нижегородские школьники выиграли поездку в центр «Сириус» в Сочи | 360°

08 ноября 2022, 17:27
Нижегородские школьники выиграли поездку в центр «Сириус» в Сочи
Трое нижегородских школьников стали победителями конкурса от регионального центра развития талантов «Вега». Они получили поездку в образовательный центр «Сириус» в Сочи, сообщила «Нижегородская правда» со ссылкой на министерство образования и науки региона.
Все участники выложили в соцсетях посты, в которых рассказали, почему именно им должна достаться эта поездка. Члены жюри выбрали самые яркие и интересные тексты.
Реклама
Трое победителей отправились в центр на пять дней. Они поучаствовали в программе «Инженерная школа: Введение в изобретательство». В рамках мероприятия школьники узнали больше об аддитивных технологиях, 3D-печати, прототипировании и многом другом.
Реклама
Школьники
Реклама
Реклама