Нижегородские школьники выиграли поездку в центр «Сириус» в Сочи | 360°

Образование 08 ноября 2022, 17:27 Нижегородские школьники выиграли поездку в центр «Сириус» в Сочи

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Трое нижегородских школьников стали победителями конкурса от регионального центра развития талантов «Вега». Они получили поездку в образовательный центр «Сириус» в Сочи, сообщила «Нижегородская правда» со ссылкой на министерство образования и науки региона.

Все участники выложили в соцсетях посты, в которых рассказали, почему именно им должна достаться эта поездка. Члены жюри выбрали самые яркие и интересные тексты.

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Трое победителей отправились в центр на пять дней. Они поучаствовали в программе «Инженерная школа: Введение в изобретательство». В рамках мероприятия школьники узнали больше об аддитивных технологиях, 3D-печати, прототипировании и многом другом.

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