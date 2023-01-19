Образование 19 января 2023, 17:42 Нижегородские лицеи вошли в топ-200 лучших математических школ России

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Сразу восемь лицеев Нижнего Новгорода и области включили в топ-200 лучших математических школ России. Об этом сообщило ИА «Время Н».

Рейтинг составил образовательный центр «Сириус». При отборе лучших математических учебных заведений учитывали вклад в развитие талантов школьника в сфере точных и естественных наук.

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Первое место в рейтинге занял петербургский президентский физико-математический лицей №239. А из Нижнего Новгорода включили лицей № 165 имени 65-летия «ГАЗ», лицей № 40, лицей № 82, лицей № 36 , лицей № 38 , лицей-интернат «Центр одаренных детей». Также в топ-200 вошли лицей № 15 имени академика Юлия Борисовича Харитона и лицей № 3 из Сарова Нижегородской области.

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