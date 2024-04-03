Образование 03 апреля 2024, 13:18 НИУ ВШЭ: использование ИИ при подготовке исследований поможет студентам выработать дополнительный навык

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Директор по внутренним исследованиям и академическому развитию студентов НИУ ВШЭ Иван Груздев в беседе с ИА НСН объяснил положительную сторону использования искусственного интеллекта студентами при подготовке исследований.

По его словам, ИИ поможет учащимся выработать дополнительный надпредметный навык и получить новые знания.

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«Не стоит думать, что вместо студентов работы будут писать генеративные модели. Такое как раз правила „Вышки“ не приветствуют. Речь о дополнительном стимуле к формированию нового надпредметного навыка», — сказал Груздев.

Ранее стало известно, что Высшая школа экономики запустила конкурс дипломных работ с использованием ИИ. Студентам нужно будет описать, какие именно инструменты искусственного интеллекта они использовали в своих работах.