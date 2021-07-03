Никита Анисимов возглавил Высшую школу экономики

У НИУ «Высшая школа экономики» появился новый ректор. Главой ВШЭ официально стал Никита Анисимов. Его представили Ученому совету 2 июля в кампусе Вышки на Покровском бульваре.

Распоряжение о назначении Анисимова подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба кабмина.

На Ученом совете его назначили исполняющим обязанности ректора, уточнили в ВШЭ. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков высказала Анисисмову два пожелания: соблюсти баланс в развитии университета и сохранить востребованную и ожидаемую преемственность.

Никита Анисимов родом из Химок. Поступил в МГУ имени Ломоносова 15-летним, а в 24 года защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук. В университете работал порядка 10 лет на разных должностях, в 2011–2013 годах был его проректором.

В Университете машиностроения Анисимов с 2013 года занимал должность проректора по учебной работе, был первым проректором и исполняющим обязанности ректора. С 2016 года встал во главе Дальневосточного федерального университета.

На посту ректора ВШЭ он сменил Ярослава Кузьминова, который возглавлял университет с момента его основания. Кузьминова избрали новым научным руководителем вуза.