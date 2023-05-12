Образование 12 мая 2023, 13:20 News.ru: нововведения в ЕГЭ в 2023 году коснулись русского языка, математики и физики

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В России с 26 мая начинается основной этап сдачи ЕГЭ, и в этом году есть ряд нововведений. Об этом сообщил News.ru.

Так, экзамен по русскому языку будут оценивать с помощью новой системы. Теперь будет меньшая сумма предварительных баллов: ее снизили до 54.

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Задания по математике будут группировать иначе, чтобы упростить решение.

В экзамене по физике появятся задачи на статику. А в вариантах по химии изменили порядок заданий.

Наконец, в первом блоге экзамена по биологии прибавится вопросов, теперь их будет 29 штук.

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