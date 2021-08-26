Несколько российских вузов столкнулись с нехваткой студентов и объявили новый набор

Некоторые российские вузы не смогли набрать необходимое количество первокурсников и теперь объявили о дополнительном наборе. Об этом написал «Коммерсант».

Эксперты предположили, что это произошло из-за новых правил приема — отмены второй волны зачисления.

«Особенности приемной кампании 2021 года привели к ситуации, когда часть абитуриентов в нарушение действующего порядка приема подали согласия и были зачислены сразу в несколько вузов», — рассказал ректор НИУ МЭИ Николай Рогалев.

Он отметил, что сейчас эта ситуация исправляется, абитуриенты остаются зачисленными только в одном вузе. В результате появляются вакантные бюджетные места, на которые и объявляется дополнительное зачисление.

Издание сообщило, что сразу несколько факультетов МГУ объявили о дополнительном наборе абитуриентов на платные места. Например, на сайте журфака написано, что у абитуриентов появился еще один шанс попробовать поступить. Тем не менее в пресс-службе вуза рассказали, что никаких изменений в датах приема на внебюджетное обучение нет.