Несколько миллиардов рублей выделят в Петербурге на создание новых лабораторий в школах

Администрация Санкт-Петербурга выделит 2,5 миллиарда рублей на создание школьных лабораторий с современным оборудованием. Об этом сообщили «Невские новости».

Решение о том, чтобы выделить средства, приняли еще весной. Как рассказал губернатор Александр Беглов, проект рассчитан на три года. По его словам, лаборатории обустроят в 150 учебных заведениях.

«Хорошо, когда есть возможность с детства пробовать будущие профессии. Очень многие дети не знают о существовании ряда профессий, предприятий, которые у нас есть в городе», — передал слова председателя ассоциации «Санкт-Петербургский городской родительский комитет» Михаила Богданова «Петербургский дневник».