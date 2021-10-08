Несколько филиалов РАНХиГС будут ликвидированы

Пять филиалов Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) хотят ликвидировать. Они прекратят свою деятельность в Ижевске, Иркутске, Пскове, Саранске и Тольятти. Об этом сообщил RT со ссылкой на распоряжение кабмина, которое опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Ликвидировать ижевский, иркутский, псковский, саранский и тольяттинский филиалы федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте России», — говорится в сообщении. Такое решение было принято попечительским советом РАНХиГС, в который входят представители администрации президента России, и правительства. Оно не означает полное прекращение деятельности организации на территории данных субъектов.