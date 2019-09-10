Необычный формат для особенных деток. Как в Одинцове обучают ребят с расстройством аутистического спектра

Обычная школа для необычных детей — второй в Подмосковье класс ресурсного типа открылся в Лесном Городке. Пять особенных первоклассников пошли в школу первого сентября так же, как и все остальные.

Святослав — мальчик особенный. Ему еще нет и семи лет, а он уже знает таблицу Менделеева и изучает японский язык, а в компьютерных программах разбирается лучше взрослых. А вот с обычной школой есть сложности — стандартная программа ребенку не подходит. У него расстройство аутистического спектра.

«У многих детей, имеющих расстройство аутистического спектра, есть особенный интерес к чему-то. Это может быть и математика, и музыка, и спорт. Ребенок проявляет к этому повышенный интерес и уделяет этому очень много времени и внимания», — сообщила мама Святослава Анна Булатова.

Источник фото: телеканал «360»

Помимо японского алфавита и таблицы Менделеева, Святослав любит все, что связано с космосом. У других детей тоже есть свои увлечения. Через них учитель и наставники объясняют ребятам школьную программу. В этом случае возврат к любимому занятию для ребенка — это награда.

Источник фото: телеканал «360»

Тьютор, или наставник, помогает ребенку во всем: сначала адаптироваться в классе, а потом и во всей школе. Со временем ребята начнут посещать уроки в регулярной школе, когда будут к этому готовы. А пока они узнают, каково это — ходить на школьный завтрак или отдыхать на переменах. Учебным же процессом руководит учитель.

«Моя задача сейчас — составить программы для каждого ребенка на основе тестирований, чтобы каждый ребенок работал со своей программой, чтобы он шел в соответствии со своими навыками. Кто-то может лучше, кто-то может хуже, у кого-то развиты коммуникативные навыки, но не развита моторика, или наоборот», — рассказала учитель ресурсного класса Ксения Удалова.

Источник фото: телеканал «360»

Индивидуальный подход — это то, что отличает ресурсную зону от обычного класса. Сначала за ребенком наблюдают некоторое время и делают выводы, как преподавать ему школьную программу и как максимально его социализировать. Такую модель обучения заимствовали у США. Она внедряется в российскую среду последние пять лет за счет инициатив родителей. Но многое зависит от администрации города и школы.

«Для нашей школы это было очень важно — открыть такой ресурсный класс, потому что если есть ребята, то они должны учиться. Мы чувствуем ответственность за то, что мы приняли этих ребятишек», — отметил директор Лесногородской школы Иван Шушин.

Источник фото: телеканал «360»

Класс в Лесном Городке открыли при помощи благотворительного фонда «Галчонок» — он второй в Подмосковье. В прошлом году фонд открыл ресурсную зону в Балашихе, еще шесть школ есть в Москве.

«Глобальная задача фонда — чтобы это делал не наш фонд. Это должны делать не фонды, а департамент образования должен заниматься этим внедрением. Но мы сейчас на своем примере показываем, как эффективно эта модель может работать в любом образовательном учреждении. Когда у нас выработается достаточная база, мы сможем эту модель рекомендовать департаменту образования Москвы, Московской области», — подчеркнула президент благотворительного фонда помощи детям и молодежи «Галчонок» Елизавета Муравкина.

Источник фото: телеканал «360»

Родители деток из ресурсного класса уверены, что такой экспериментальный метод обучения принесет пользу не только их ребятам, но и всей системе образования в целом.