Некоторых школьников из ЯНАО освободили от ЕГЭ

Продолжить обучение в высших учебных заведениях планируют около 2600 выпускников, именно они и будут сдавать ЕГЭ.

Девятиклассников также освободили от экзаменов из-за пандемии коронавируса. Им итоговые оценки выведут на основании поставленных по итогам года, как и тем, кому не нужны баллы ЕГЭ для поступления.

ЕГЭ состоится с соблюдением всех требований Роспотребнадзора. Количество учащихся в аудиториях будет уменьшено, помещения будут продезинфицированы.