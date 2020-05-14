14 мая 2020, 17:35
Некоторых школьников из ЯНАО освободили от ЕГЭ
Около 400 школьников в ЯНАО не будут сдавать ЕГЭ в этом году. Экзамены ожидают лишь тех, кто планирует поступать в вузы. Об этом сообщило ИА Ura.ru.
Продолжить обучение в высших учебных заведениях планируют около 2600 выпускников, именно они и будут сдавать ЕГЭ.
Девятиклассников также освободили от экзаменов из-за пандемии коронавируса. Им итоговые оценки выведут на основании поставленных по итогам года, как и тем, кому не нужны баллы ЕГЭ для поступления.
ЕГЭ состоится с соблюдением всех требований Роспотребнадзора. Количество учащихся в аудиториях будет уменьшено, помещения будут продезинфицированы.