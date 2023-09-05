05 сентября 2023, 17:56
Нейросети назвали «конкурентным преимуществом» для студентов в НИЯУ МИФИ
Ректор НИЯУ МИФИ Владимир Шевченко в разговоре с журналистами ИА НСН заявил, что студенты, имеющие возможность в процессе обучения использовать нейросети, имеют конкурентное преимущество.
При этом он добавил, что границы использования технологий еще предстоит определить.
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«Нельзя закрывать глаза на то, что у тех, кто быстрее сумеет овладеть инструментарием нейросетей, появится серьезное конкурентное преимущество», — добавил Шевченко.
Ранее в ЛДПР предложили легализовать использование студентами нейросетей во время подготовки дипломов и курсовых работ.
Нейросети
Технологии
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