Образование 05 сентября 2023, 17:56 Нейросети назвали «конкурентным преимуществом» для студентов в НИЯУ МИФИ

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Ректор НИЯУ МИФИ Владимир Шевченко в разговоре с журналистами ИА НСН заявил, что студенты, имеющие возможность в процессе обучения использовать нейросети, имеют конкурентное преимущество.

При этом он добавил, что границы использования технологий еще предстоит определить.

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«Нельзя закрывать глаза на то, что у тех, кто быстрее сумеет овладеть инструментарием нейросетей, появится серьезное конкурентное преимущество», — добавил Шевченко.

Ранее в ЛДПР предложили легализовать использование студентами нейросетей во время подготовки дипломов и курсовых работ.