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    08 декабря 2020, 11:04

    Нейропсихолог объяснил, что способствует хорошей учебе ребенка на удаленке

    Полина Петрова

    Нейропсихолог Наталья Наумова объяснила, что способствует хорошей учебе школьника на дистанционке. Она напомнила, что важно правильно выстраивать план дня для ребенка, пишет РИА ФАН.
    Нейропсихолог объяснил, что способствует хорошей учебе ребенка на удаленке

    «Необходимо выстроить график, чтобы ребенок распланировал свой день: успевал погулять, отдохнуть, сделать уроки и поприсутствовать на занятии. У школьников идет урок 20 минут, потом столько же дают на то, чтобы отдохнули глаза», — подчеркнула эксперт.

    По ее словам, нужно помнить о пользе зарядки. Она отметила, что нейроактивность напрямую связана с физической деятельностью. После выполнения некоторых упражнений дети начинают лучше фокусироваться на умственной работе. Если же совсем не двигаться, появляются невнимательность и рассеянность.

    Наумова заметила, что большую часть дня родители проводят на работе и не в состоянии все время следить за действиями ребенка. Ребнок может прогулять урок, просто не включив вовремя компьютер. Психолог уверена, что до школьника нужно донести тот факт, что обучение необходимо не родителям, а ему лично.