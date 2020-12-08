Нейропсихолог объяснил, что способствует хорошей учебе ребенка на удаленке

«Необходимо выстроить график, чтобы ребенок распланировал свой день: успевал погулять, отдохнуть, сделать уроки и поприсутствовать на занятии. У школьников идет урок 20 минут, потом столько же дают на то, чтобы отдохнули глаза», — подчеркнула эксперт.

По ее словам, нужно помнить о пользе зарядки. Она отметила, что нейроактивность напрямую связана с физической деятельностью. После выполнения некоторых упражнений дети начинают лучше фокусироваться на умственной работе. Если же совсем не двигаться, появляются невнимательность и рассеянность.

Наумова заметила, что большую часть дня родители проводят на работе и не в состоянии все время следить за действиями ребенка. Ребнок может прогулять урок, просто не включив вовремя компьютер. Психолог уверена, что до школьника нужно донести тот факт, что обучение необходимо не родителям, а ему лично.