«Не надо стесняться»: Путин успокоил расплакавшегося школьника

Финалист конкурса «Большая перемена» переволновался и расплакался, рассказывая президенту России Владимиру Путину о своем проекте «Школа аристократа». Российский лидер призвал 11-летнего Даниила не стесняться своих слез. Видео опубликовал Telegram-канал RT.

На опубликованных кадрах видно, что мальчик, начав рассказывать о своем проекте, сбился. У него потекли слезы. Он прекратил говорить и схватил бутылку с водой, чтобы успокоиться.

«То, что ты так переживаешь, с такой душой сейчас говоришь о том, что ты делаешь, подчеркивает лишний раз твое доброе отношение. Это очень хорошо. Ты не стесняйся этих слез. Не надо стесняться», — обратился к школьнику Путин.

После обращения президента школьник рассказал, что его проект предусматривает, чтобы мальчики воспитывали в себе дух, а девочки становились милее. Президент положительно оценил предложенный проект.

Конкурс «Большая перемена» проводится во второй раз. В нем принимают участие школьники пятых-седьмых классов по 12 направлениям. Финалисты определяются по отборочным заданиям, которые проходят в формате онлайн-игры.

Финальная неделя конкурса началась в минувшую среду, 7 июля. Она проходит в международном детском центре «Артек». Победители отправятся в путешествие на поезде из Москвы до Владивостока и обратно.

Конкурс «Большая перемена» проводится в рамках национального проекта «Образование». Его организовали АНО «Россия — страна возможностей», Роспатриотцентр и Российское движение школьников.