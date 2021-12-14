«Не надо бить дубиной». Заслуженный учитель указал на недостатки замены ЕГЭ на портфолио

Идея заменить Единый государственный экзамен на портфолио с достижениями ученика при поступлении в вуз хорошая. Но для ее введения нужно учитывать ряд нюансов. Не нужно заставлять школьников принудительно ходить на Олимпиады и другие конкурсы, как это происходит сейчас. Об этом «360» заявила заслуженный учитель России Евгения Абелюк.

Она напомнила, что сейчас учителя принуждают детей принимать участие в различных конкурсах, поскольку это влияет на рейтинг школы. Но если ученик идет на Олимпиаду из-под палки, то он теряет интерес к учебе.

«Заставлять детей участвовать в конкурсах и олимпиадах — это очень плохо. Надо сказать, что это есть уже и сейчас. Поскольку рейтинг школ определяется сейчас по количеству участников в разных Олимпиадах, то школы, учителя заставляют детей туда идти, которые потом поставят плюс учебному заведению. Нужно внедрять заинтересованность, а не бить дубиной», — отметила Евгения Абелюк.

Она добавила, что не видит ничего плохого в предложении заменить ЕГЭ на портфолио. Но подходить к этому нужно правильно. Эксперт пояснила, что сама неоднократно принимала участие в жюри различных конкурсов среди школьников, где грамоты получали очень слабые работы. Поэтому лучше всего выпускникам школ устраивать собеседования после изучения их портфолио.

Еще одной положительной стороной идеи отказа от ЕГЭ Евгения Абелюк назвала разгрузку школ и построения нового, лучшего пути обучения.

«Портфолио позволить освободить школу от сумасшедшего количества контрольных и проверочных работ. Сейчас обучение заменилось подготовкой к этим работы. Детей просто натаскивают на формальные вещи вместо того, чтобы заинтересовать их учебой», — подчеркнула заслуженный учитель.

Идею о замене ЕГЭ на портфолио при поступлении в вуз высказал руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев. Он пояснил, что речь идет о едином файле с достижениями выпускника, как по учебе, так и по другим сферам его жизни. В будущем это может стать альтернативой результатам ЕГЭ.