Названы сроки проведения всероссийских проверочных работ в 2021 году

Российские школьники в этом году будут сдавать проверочные работы с 15 марта по 21 мая. Об этом говорится в приказе Рособрнадзора.

В документе говорится, что четвероклассников ждут испытания по русскому языку, математике и окружающему миру, пятиклассников — по русскому языку, математике, истории и биологии, учеников шестых классов — по русскому языку, математике, истории, биологии и обществознанию.

У старшеклассников более широкий список предметов. В него включили иностранные языки, географию, физику и химию. Ученики с четвертых по восьмые классы пройдут испытания с 15 марта по 21 мая в штатном режиме, а старшеклассники — с 1 по 26 марта в тестовом режиме.

На прошлой неделе глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что для школьников, которые не смогут сдать ЕГЭ в связи с пандемией коронавируса, ввели дополнительную неделю для экзаменов в июле. В 2021 году ЕГЭ начнется с испытаний по химии, литературе и географии 31 мая. ЕГЭ по русскому языку школьники сдадут 3 и 4 июня.