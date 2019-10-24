Названы способы сделать любовь детей к школе крепче

Для заинтересованности учеников необходимо изменить программу обучения, так считают 30,9% родителей. Не помешало бы возвращение к старой системе «выпускной экзамен в школе — вступительный в университете», на смену которой пришел ЕГЭ. В этом уверены 28,5% опрошенных. При этом 26,4% высказались за использование информационных технологий на уроках.

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Дети начнут лучше учиться, если они сами будут выбирать для расписания только интересные им уроки (25%). Школьники будут уделять больше времени учебе, если методика преподавания предметов станет качественнее. Это мнение 18,2% родителей. Кроме того, еще можно сделать более гибким расписание уроков (16,9%) и изменить систему оценки знаний учащихся (15,5%).

При этом 26% опрошенных взрослых уверены: их дети и так достаточно заинтересованы в учебе. А значит, искать дополнительные стимулы не нужно.

Родители чувствуют себя максимально вовлеченными в обучение детей в школе. Так считает один из авторов исследования, старший научный сотрудник лаборатории исследований социального развития Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Дмитрий Логинов.

«Часть родителей говорит про то, что дети перегружены. Родителям кажется, что дети слишком много учатся и переструктурирование образовательной программы таким образом, чтобы дети учились поменьше, пошло бы на пользу…» — рассказал он.

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Например, они предлагают сократить число предметов, по которым не нужно сдавать итоговые аттестации. Одним больше нравится математика, другим — русский язык.

На вопросы анкеты ответили 2,2 тысячи родителей или законных представителей учеников школ из трех регионов России.