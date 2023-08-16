Образование 16 августа 2023, 17:54 Названы самые популярные у абитуриентов вузы в Москве Минобрнауки перечислило самые популярные у абитуриентов московские вузы Пресс-служба МИРЭА

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Согласно анализу приемной кампании 2022/23 года, самыми популярными среди абитуриентов вузами Москвы стали МИРЭА, МЭИ и Московский политех. Об этом со ссылкой на данные Минобрнауки сообщил RT.

Как пояснили журналистам в ведомстве, больше всего заявлений от абитуриентов на бюджет получил МИРЭА — Российский технологический университет, который обработал 84 186 заявлений. На втором месте по популярности оказался Национальный исследовательский университет МЭИ, куда подали 74 142 заявления. Замыкает тройку лидеров Московский политехнический университет, в который изъявили желание поступить 60 057 человек.

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Далее по популярности следуют Московский авиационный институт, Московский технический университет связи и информатики, Московский педагогический государственный университет, Финансовый университет при Правительстве России, Российский университет дружбы народов имени Патриса Лулумбы, Российский государственный аграрный университет — МСХА имени К. А. Тимирязева и Московский государственный технологический университет «СТАНКИН».

Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в московские колледжи за время приемной кампании подали заявления более 135 тысяч человек.