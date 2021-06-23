Названы самые популярные у абитуриентов российские вузы

МГУ имени Ломоносова оказался самым популярным вузом у абитуриентов. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на результаты исследования компании Maximum Education и сайта «Навигатор поступления».

В первую пятерку популярных высших учебных заведений также вошли Высшая школа экономики, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ и Уральский федеральный университет имени Ельцина.

«Выяснилось, что самым популярным приоритетом для поступления среди опрошенных выпускников является МГУ им. Ломоносова — приоритетным для себя его назвали 11% опрошенных выпускников. В топ-5 вузов также вошли: СПбГУ — 7%, ВШЭ — 7%, РАНХиГС — 6%, УрФУ — 4%», — приводит агентство результаты опроса.

Более 55% респондентов уже определились, куда хотят поступать. 42% сообщили, что решение еще не приняли. По результатам опроса, 59% выпускников будут подавать документы сразу в пять вузов, 17% — в три вуза, 13% — в четыре, 6% — в два и 4% — в один. Аналитики проводили онлайн-исследование с 18 по 22 июня. В нем приняли участие более тысячи абитуриентов со всей России.

Приемная кампания началась в России 20 июня. Документы для поступления в вузы можно подать удаленно или очно до конца июля.