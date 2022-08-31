Названы самые популярные специальности в вузах ХМАО

В вузах ХМАО среди абитуриентов в этом году наиболее популярны профессии IT-специалиста, нефтяника, инженера, юриста и медика. Об этом сообщили в департаменте образования и науки округа, написал «ФедералПресс».

«В Сургутском государственном университете в ходе приемной кампании максимально были востребованы следующие специальности: информационные системы и технологии, программная инженерия, информатика и вычислительная техника и юриспруденция», — рассказали в департаменте.

Абитуриенты в Сургутском государственном педагогическом университете чаще выбирают направление двумя профилями подготовки — дошкольное и начальное образование, а также направления специального (дефектологического) образования и физической культуры.

Большой конкурс был на лабораторную диагностику и лечебное дело в Ханты-Мансийской государственной медицинской академии.

В колледжах Сургута и Нижневартовска в ходе приемной кампании максимально были востребованы нефтегазовый профиль, информационно-технологическое, экономическое и медицинское направления.