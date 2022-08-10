Названы самые популярные специальности в российских колледжах в 2022 году

Колледжи в России становятся популярнее: их выбирают 60-70% девятиклассников и 20-30% одиннадцатиклассников. В Минпросвещения рассказали, какие специальности наиболее популярны в колледжах в 2022 году, написала «Парламентская газета».

«Самый большой конкурс традиционно отмечается на информационные технологии, педагогические специальности, лечебное дело», — рассказала исполняющая обязанности ректора Института развития профессионального образования Наталия Золотарева.

Например, конкурс на специальность «Информационная безопасность» может составлять более 30 человек на место.