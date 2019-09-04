Названы самые популярные специальности у абитуриентов

Более 14 человек на место в 2019 году составил конкурс на медицинские, экономические специальности и на специальности, связанные со СМИ и международными отношениями.

Об этом порталу «Будущее России. Национальные проекты» сообщила пресс-служба Министерства науки и высшего образования.

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«Наибольшее количество заявлений на одно место было подано на медицинские, экономические специальности и на специальности, связанные со СМИ и международными отношениями, конкурс на место составил более 14 человек», — отметили в ведомстве

В текущем году абитуриентами российских вузов стал почти 715 тысяч первокурсников, Из них 465 человек — на бюджетной основе, немногим более 239 тысяч человек — на платной, за счет средств субъектов РФ или местного бюджета — 11 047 человек.

В Минобрнауки сообщили, что средний результат ЕГЭ среди поступивших на бюджетные места абитуриентов составил 71,05 балла. Это на 1,41 балла выше прошлогоднего показателя.

«Лидерами по данному показателю, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, являются Томская область, Республика Башкортостан, Республика Татарстан, Новосибирская область, Свердловская область, Ярославская область, Нижегородская область», — добавили в пресс-службе.

Финальные итоги будут подведены к 1 октября. Пока опубликованы промежуточные результаты.