11 марта 2022, 16:17
Названы самые популярные предметы на ЕГЭ у московских школьников
Столичные школьники чаще всего сдают ЕГЭ по обществознанию, английскому и информатике
Школьники Москвы чаще всего выбирают сдавать ЕГЭ по обществознанию, английскому языку и информатике. Об этом Lenta.ru рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
В этом году обществознание будут сдавать половина выпускников, английский выбрали 34% школьников. Интерес к информатике растет с каждым годом.
«Стоит отметить, что растет интерес к информатике. В этом году ее будут сдавать более 19 тысяч человек — почти на две тысячи больше, чем в прошлом году. Востребованность этого предмета связана с тем, что его чаще выбирают учащиеся IТ-классов», — рассказала Ракова.