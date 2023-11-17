Образование 17 ноября 2023, 17:10 Названы предварительные даты ЕГЭ в 2024 году Минпросвещения и Рособрнадзор рекомендовали провести ЕГЭ с 22 марта по 1 июля РИА «Новости»

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ЕГЭ в 2024 году планируется провести с 22 марта по 1 июля. Совместный приказ Минпросвещения и Рособрнадзора появился на федеральном портале проектов нормативных правовых актов сегодня, 17 ноября.

Документ «Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения основного государственного экзамена» подразумевает, что процедуру традиционно разделят на три периода: досрочный, основной и дополнительный. Досрочный предложили провести с 22 марта по 12 апреля (резервные дни завершаются 19 апреля), основной вместе с резервными днями — с 23 мая по 1 июля, а дополнительный — с 4 по 9 сентября. Начало экзаменов по всем учебным предметам намечается на 10:00.

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С сегодняшнего дня проект будет на стадии общественного обсуждения, которое завершится 1 декабря. Проходит также независимая антикоррупционная экспертиза.

Ранее зампред Госдумы Петр Толстой назвал введение ЕГЭ и ОГЭ «большой ошибкой». По его мнению, это нарушило ткань традиционного русского образования.