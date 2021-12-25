Названы пять плюсов для изучения английского с детства

Английский язык является вторым по распространенности в мире. Его знание необходимо в путешествиях, для расширения перспектив в учебе и работе. Мир IT-технологий, в частности, во многом основан на английском языке, поэтому владение им — необходимый навык для тех, кто хочет связать свою профессию с этой сферой. Начинать изучение английского лучше всего с детства. И на это есть как минимум пять причин, напомнили в Telegram-канале госуслуг.

Во-первых, учить язык в юном возрасте проще, потому что у маленьких детей еще не устоялась система родного языка, они легче перенимают незнакомую речь. Чем раньше начинать освоение иностранного языка, тем проще будет ребенку.

Во-вторых, у ребенка, который рано начал учить язык, не будет акцента, потому что ему легко подражать чужой речи, перенимать манеру говорения, имитировать интонацию и звуки.

В-третьих, у маленьких детей меньше проблем с мотивацией. Им интересно буквально все. А подросткам бывает сложнее объяснить, что знание языка нужно для поступления в вуз или что из-за нехватки знаний могут возникать сложности и неудобства в будущем.

Четвертая причина — дополнительное развитие, которое помогает всестороннему развитию, развивает навыки взаимодействия. Детям становятся доступны книги, фильмы или мультфильмы в оригинале.

И, наконец, это гордость для родителей. Им всегда приятно видеть успех своих детей. Плюс они чувствуют больше уверенности в их будущем.