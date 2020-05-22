Названы новые условия выдачи кредитов для студентов

«Образовательный кредит в новой редакции — это половина ставки рефинансирования Центрального банка и, соответственно, срок продолжительности его на 15 лет», — отметил глава ведомства.

По словам Фалькова, сумма образовательного кредита не ограничена.

Бывший студент сможет самостоятельно выплачивать кредит после окончания вуза и устройства на работу. На это ему дается 15 лет. При образовательном кредитовании идет другая ставка, чем если бы гражданин взял потребительский кредит. Это одна из мер поддержки студентов во время пандемии коронавируса, отметил министр.

«Мне кажется, здесь должен быть целый арсенал. Мы сейчас думаем и о других мерах, так что точку на этом не ставим», — добавил Фальков.

Ставка по образовательным кредитам сейчас составляет более 8%. Президент России Владимир Путин на совещании по ситуации в системе образования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции поручил 21 мая снизить ее до 3%. Кроме того, глава государства предложил Минобрнауки продлить срок погашения таких кредитов.

Помимо этого, российский лидер обратился к администрации высших учебных заведений. Он отметил, что на фоне эпидемической обстановки в стране ни в коем случае не должна увеличиваться стоимость обучения. А еще важно индивидуально подходить к каждому студенту, у которого возникли сложности с оплатой обучения.

Программа образовательных кредитов с господдержкой снова заработала в 2019 году. До этого два года она находилась в заморозке. До нынешнего решения срок погашения кредита включал время обучения, которое засчитывалось как льготный период, плюс 120 месяцев после окончания вуза.