Названы новые даты экзаменов в 9-х классах. Они пройдут летом

Школьникам придется проходить государственную итоговую аттестацию летом. ГИА для учащихся девятых классов планируют провести с 8 июня по 31 июля. Новое расписание экзаменов уже готово.

Даты утвердили Минпросвещения вместе с Рособрнадзором, уточнили в пресс-службе надзорного органа.

«Основной период основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) для выпускников девятых классов в 2020 году пройдет в сроки с 8 июня по 31 июля», — уточнили в Рособрнадзоре.

Регионам и учредителям заграншкол позволят самим установить как основные, так и резервные сроки экзаменов по русскому и математике. Нужно только придерживаться установленных временных рамок. ОГЭ по предметам по выбору в 2020 году решили не проводить.

Если ученики не пройдут ОГЭ и ГВЭ или получат по ним неудовлетворительную оценку, то экзамен можно будет пересдать в сентябре.

Рособрнадзор отметил, что 4 сентября школьникам предложат исправить результат по русскому языку, а 7 сентября — по математике. Есть и резервные даты для проведения экзаменов в дополнительный период: 14 сентября — для русского языка, 15-е — для математики и 18-е — для русского языка и математики.

Даты проведения единого государственного экзамена должны определить после майских праздников.