Названы направления тем выпускных сочинений

Министр просвещения России Сергей Кравцов попросил озвучить их министра здравоохранения Михаила Мурашко в знак признательности и благодарности врачам, борющимся с коронавирусом.

По данным сайта «Аргументы и факты», названы пять направлений тем: «Забвению не подлежит», «Я и другие», «Разговор с собой», «Между прошлым и будущим»: портрет моего поколения» и «Время перемен».

«Сегодня, наверное, это одна из самых важных тем, мы живем во время перемен», — прокомментировал Михаил Мурашко.