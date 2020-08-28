28 августа 2020, 17:17
Названы направления тем выпускных сочинений
Направления тем итоговых сочинений для выпускников стали известны на VII Общероссийском родительском собрании. Об этом сообщил ТАСС.
Министр просвещения России Сергей Кравцов попросил озвучить их министра здравоохранения Михаила Мурашко в знак признательности и благодарности врачам, борющимся с коронавирусом.
По данным сайта «Аргументы и факты», названы пять направлений тем: «Забвению не подлежит», «Я и другие», «Разговор с собой», «Между прошлым и будущим»: портрет моего поколения» и «Время перемен».
«Сегодня, наверное, это одна из самых важных тем, мы живем во время перемен», — прокомментировал Михаил Мурашко.