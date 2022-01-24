Названы наиболее популярные направления онлайн-обучения у россиян

Онлайн-образование с каждым годом набирает все большие обороты среди россиян. Во-первых, это простая форма получения новой информации, а во-вторых — возможность освоить новую профессию. Таким мнением в беседе с RT поделилась HR-эксперт, управляющий партнер кадрового агентства «Стафф-АП» Елена Лимонова.

В России существует огромное количество предложений по онлайн-обучению среди крупных бизнес-школ и университетов. Кроме того, есть различные онлайн-платформы, например, такие, как «Открытое образование».

Среди россиян все большую популярность сейчас имеют диджитал-сфера и маркетинг.

«Есть также множество курсов для тех, кто хотел бы построить карьеру в IT. Это тестировщики, junior-разработчики и другие. Онлайн-образование сегодня — новый тренд, и насколько долго он продлится — вопрос интереса аудитории и качества самого обучения», — заключила она.