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    30 октября 2020, 10:59

    Названы любимые книги для внеклассного чтения среди школьников

    Алена Макаренко

    Составлен рейтинг литературных жанров, которым школьники отдают предпочтение для внеклассного чтения. Он составлен на основании данных опроса Института прогрессивного образования, сообщил сайт RT.
    Названы любимые книги для внеклассного чтения среди школьников

    Многие российские школьники выбирают жанр нон-фикшн, таких насчитывается 86,6%. В частности, подростки интересуются психологией (78,9%), саморазвитием и личностным ростом (68%), бизнес-литературой (39,4%), сексуальным просвещением (38,2%), питанием и ЗОЖ (37%), финансовой грамотностью (29,8%), социологией (29,5%), экономикой (22,4%), а также юриспруденцией и правом (22,7%).

    Кроме того, во внеурочное время учащиеся любят читать мемуары и истории успеха известных личностей (29,8%). Также они отдают предпочтение книгам об истории человечества (19,9%), феминизме и маскулизме (18%).

    Юношам больше интересна литература, посвященная бизнес-процессам и науч-попу, а девушкам — развитию творческого потенциала, психологии, феминизму, говорится в результатах опроса.

    «Как показал опрос, сегодняшние школьники сильно заинтересованы в личностном развитии», — сказала директор Института прогрессивного образования Анна Маркс.

    В среднем учащиеся средних и старших классов уделяют от одного до 2,5 часа в неделю на чтение разного рода нон-фикшн.

    В опросе участвовали 1576 школьников в возрасте 12-18 лет из 75 регионов России. Ученики имели право выбрать несколько вариантов ответов.