Названы любимые книги для внеклассного чтения среди школьников

Многие российские школьники выбирают жанр нон-фикшн, таких насчитывается 86,6%. В частности, подростки интересуются психологией (78,9%), саморазвитием и личностным ростом (68%), бизнес-литературой (39,4%), сексуальным просвещением (38,2%), питанием и ЗОЖ (37%), финансовой грамотностью (29,8%), социологией (29,5%), экономикой (22,4%), а также юриспруденцией и правом (22,7%).

Кроме того, во внеурочное время учащиеся любят читать мемуары и истории успеха известных личностей (29,8%). Также они отдают предпочтение книгам об истории человечества (19,9%), феминизме и маскулизме (18%).

Юношам больше интересна литература, посвященная бизнес-процессам и науч-попу, а девушкам — развитию творческого потенциала, психологии, феминизму, говорится в результатах опроса.

«Как показал опрос, сегодняшние школьники сильно заинтересованы в личностном развитии», — сказала директор Института прогрессивного образования Анна Маркс.

В среднем учащиеся средних и старших классов уделяют от одного до 2,5 часа в неделю на чтение разного рода нон-фикшн.

В опросе участвовали 1576 школьников в возрасте 12-18 лет из 75 регионов России. Ученики имели право выбрать несколько вариантов ответов.