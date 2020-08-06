Названы даты всероссийских проверочных работ для школьников
Об этом сообщается на сайте Рособрнадзора.
«Организовать проверку знаний обучающихся по основным общеобразовательным программам и их дополнительное обучение по темам, по которым выявлен недостаточный уровень освоения», — говорится в документе.
Отмечается, что школы сами будут определять график проведения тестирования. Для 5-8-х классов оно является обязательным. В 9-х классах проводится в режиме апробации — по решению школы.
Всероссийские проверочные работы проходят в каждом классе в конце учебного года. ВПР не являются аналогом аттестации, как например ЕГЭ. Они нужны для оценки уровня подготовки школьников и выявления пробелов в обучении.
Из-за эпидемии коронавируса в России все учебные учреждения с конца марта перешли на дистанционный режим обучения. Новый учебный год ребята начнут традиционно в школе.