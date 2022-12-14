Образование 14 декабря 2022, 23:13 Названы даты ОГЭ для девятых классов в 2023 году Минпросвещения и Рособрнадзор постановили провести ОГЭ с 21 апреля по 1 июля в 2023 году freepik

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Основной государственный экзамен (ОГЭ) для девятиклассников в грядущем году пройдет с 21 апреля по 1 июля. Такой приказ подписали Минпросвещения и Рособрнадзор, его опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Проведение госэкзаменов для выпускников девятых классов разделили на три этапа. Ученики смогут досрочно сдать ОГЭ с 21 апреля по 16 мая. Основные даты экзаменов выпали на период с 24 мая по 1 июля. Дополнительно можно будет сдать их с 4 по 23 сентября.

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На 21 апреля поставили экзамен по математике, через три дня — по русскому языку. 3 мая пройдут ОГЭ по истории, биологии, физике, географии и иностранным языкам. После этого откроют резервные дни.

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Основной период проведения госэкзаменов начнется с тестирования по истории, физике, биологии. 2 и 3 июня школьники смогут сдать иностранные языки. 6 июня, в день рождения поэта Александра Пушкина и в официальный День Русского языка, назначили экзамен по обязательному русскому языку.

9 июня ученики сдадут математику, 14 июня — литературу, физику, информатику и географию. 17 июня поставили экзамены по обществознанию, биологии и химии. До 1 июля в экзаменационном расписании проставлены резервные дни. ОГЭ по всем предметам начнется в 10:00 по местному времени.

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