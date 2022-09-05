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Названы даты каникул в новом учебном году в Санкт-Петербурге

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Министерство просвещения рассказало, когда будут каникулы в новом учебном году в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-секретаря городского комитета образования Ларису Кузьмину.

Осенние каникулы продлятся с 28 октября по 6 ноября, 10 дней. Зимние — с 28 декабря по 8 января, 12 дней. Весенние — с 24 марта по 2 апреля, 10 дней. Для первоклассников также будут дополнительные каникулы с 13 по 19 февраля.

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